Alfredo Barnechea tildó de ‘tontas’ a las personas que lo criticaron por no comer pan con chicharrón

Tras varios años de haber surgido la polémica de haberse negado a probar el pan con chicharrón durante su visita a una región, el precandidato presidencial de Acción Popular (AP), Alfredo Barnechea, decidió recordar el momento controversial que vivió.

Durante una entrevista en La República, el miembro de AP tildó como ‘tontas’ a los ciudadanos que le negaron el voto de confianza en las elecciones pasadas, por este episodio. Además, precisó que hay organismos que manipulan a las personas.

“He reconstruido después y he tenido la ocasión de contar quien fue el publicista o quien compró el video (sobre el chicharrón). Chicharrones comí muchísimos. (sobre criticas) la gente es boba”, manifestó.

BUSCARÁ REVERTIR LA SITUACIÓN QUE VIVIÓ

Con el propósito de que las personas puedan olvidar la situación que se vivió en la campaña electoral del 2016, Alfredo Barnechea aprovechó la premiación del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos y reveló que comerá todos los panes que le inviten.