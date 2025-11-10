Presentan denuncia constitucional contra Fernando Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Keiko Fujimori

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, presentó una denuncia constitucional contra el parlamentario y presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), por el uso de una cámara del Congreso en un mitin de Keiko Fujimori.

En el documento dirigido a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, Martínez acusa al titular del Legislativo del presunto uso indebido de bienes del Estado para actividades ajenas al Congreso.

"Formulo denuncia constitucional formal contra el presidente del Congreso, por infracción a la Constitución al presuntamente permitir el uso de bienes del Estado (equipos de transmisión y cámaras del Congreso), para fines partidarios en un mitin político de la señora Keiko Fujimori, conducta que vulnera los artículos 39, 40, 41 y 76 de la Constitución Política del Perú", se lee en la denuncia.

SOBRE EL CASO

Como se recuerda, imágenes difundidas por el medio Sol TV de Trujillo, pusieron en evidencia la presencia de una cámara del Congreso siendo utilizada en el evento de Keiko Fujimori el pasado 30 de octubre en la ciudad de Trujillo, donde anunció su precandidatura a la Presidencia por cuarta vez.