Moción de Censura contra Rospigliosi por uso de cámara en mitin de Keiko Fujimori lleva 11 firmas

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, informó a través de sus redes sociales que la moción de censura que impulsa contra el presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, lleva hasta el momento 11 firmas.

Como se recuerda, la parlamentaria anunció la presentación de una moción contra el titular del Parlamento tras conocerse que una cámara del Congreso fue utilizada en un mitin de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Mediante su cuenta en la plataforma X, Luque Ibarra cuestionó al Fujimorismo por no asumir responsabilidades sobre el uso indebido de los recursos del Congreso: "buscan que todo se diluya con la renuncia del trabajador", sostuvo.

¿QUIÉNES FIRMARON LA MOCIÓN?

Hasta el momento, los 11 congresistas que firmaron la moción de censura, en su gran mayoría de izquierda, son Janet Rivas (Perú Libre), Margot Palacios y Hamlet Echevarría (Juntos por el Perú), Susel Paredes, Sigrid Bazán y la propia Ruth Luque (Bloque Democrático), Silvana Flores y Álex Flores (Bancada Socialista) y Flor Pablo (no agrupada).