Edwin Martínez sobre Betssy Chávez: “Si fuera el presidente ordeno ingresar a la embajada de México”

Tras varios días de conocerse la noticia del asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México, lo que ha generado diversas opiniones políticas, el congresista Edwin Martínez, mencionó que haría en caso de estar en Palacio de Gobierno con la expremier.

En una entrevista en Canal N, Martínez Talavera aseguró que si el hubiese estado al mando del Poder Ejecutivo tendría planeado realizar un operativo en el establecimiento azteca, el cual se encuentra ubicado en Lima, al igual como sucedió en Ecuador meses atrás.

“Yo si ordenaba (ingresar a la embajada). Si seguimos siendo respetuosos de los convenios internacionales, la criminalidad continuará azuzando al Perú. La violación a los derechos de los peruanos va a seguir surtiendo efecto y nosotros no tenemos seguridad”, comentó.

SECTORES POLÍTICOS SOLO BUSCAN EL CAOS

Sin dar ningún tipo de nombres ni partidos políticos, Edwin Martínez enfatizó que existen sectores en el Perú que existen personas que tienen el objetivo de perturbar la tranquilidad de los ciudadanos con el llamado a marchas.