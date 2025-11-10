Francisco Belaúnde sobre Betssy Chávez: "Estrictamente hablando, se tiene que otorgar el salvoconducto"

El internacionalista Francisco Belaúnde se pronunció luego que el gobierno de José Jerí decidió poner en "stand by" la solicitud de salvoconducto por parte de México para la expremier Betssy Chávez, con el fin de consultar una posible modificación al Convenio de Caracas ante los países de la OEA.

En entrevista para Canal N, Belaúnde señaló que, más allá de las estrategias que pueda emplear el Ejecutivo para dilatar el proceso, corresponde otorgar el asilo político a Chávez Chino, investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo.

"Estrictamente hablando sí, se tiene que otorgar el salvoconducto, más allá de lo que se piense, de cómo ha sido dado el asilo (...) porque es lo que dice la Convención de Caracas, que se tiene que dar de manera inmediata", dijo.

Por otra parte. el internacionalista cuestionó que Chávez Chino pretenda exhibirse ante la comunidad internacional como perseguida política: "El TC la ha liberado, ¿Cómo se puede decir que ella es objeto de una persecución por el sistema peruano cuando, justamente, un organismo del sistema peruano la libera?", sostuvo.