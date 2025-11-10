Rafael López Aliaga anuncia alianza con Estados Unidos de llegar a la presidencia en 2026

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026 y ante los constantes casos criminales que se registran en el país todos los días, el precandidato a la presidencia de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, compartió los planes que le gustaría concretar de llegar a Palacio de Gobierno el próximo año.

Durante una entrevista en RPP, el exalcalde de Lima mencionó que buscará trabajar en conjunto con Donald Trump, esto con el propósito de reducir los números delincuenciales en la región. Además, haría una reforma en el sistema de justicia.

“La inteligencia militar y policial tiene que ir, por ejemplo, a que un juez autorice a chuponearle la línea a un líder del Tren de Aragua, o a un delincuente que está como objetivo militar en Estados Unidos. Y eso lleva a otro aspecto más, tener una alianza con Estados Unidos, porque tenemos enemigo común", comentó.

REGRESO A LOS JUECES SIN ROSTRO

Al mismo estilo de Fuerza Popular, Rafael López Aliaga, reveló que, de ganar las elecciones de 2026, planteará el retorno de los jueces sin rostro. “Pudieron estar sin ser asesinados. Ahora el terrorismo urbano mata jueces, mata fiscales. Hay que quitarle el miedo de ejercer justicia".