De OnlyFans al Congreso: Karen Paniagua anuncia candidatura a la Cámara de Diputados por Avanza País

A través de sus redes sociales, la modelo y figura pública, Karen Paniagua, anunció su incursión en la escena política postulando a la Cámara de Diputados en las Elecciones del 2026 por el partido político Avanza País.

Mediante un videoclip, la influencer y estrella de OnlyFans confirmó su candidatura por el partido del tren con el número 13 y señaló que en los próximos días dará más detalles sobre los proyectos que impulsarían de llegar al Legislativo.

"Vienen muchos nuevos retos, nuevas metas, nuevos desafíos que quiero compartir contigo. Muchas cosas nuevas vienen y me siento lista para aportar, para sumar y sobre todo, dar todo por mi Perú", señaló.

¿AFILIACIÓN A DESTIEMPO?

No obstante, según informaron el diario Perú21 y fuentes de Avanza País, Paniagua no figura como afiliada al 12 de julio del 2024, fecha límite exigida para postular en las elecciones primarias, que se llevarán a cabo desde fines de este mes hasta quincena de noviembre.