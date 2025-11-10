López Aliaga, Mario Vizcarra y Keiko Fujimori ocupan tres primeros lugares en reciente encuesta de CPI

A menos de seis meses para las Elecciones Generales 2026, el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, ocupa el primer lugar de la intención de voto presidencial con 12.7%, de acuerdo a la más reciente encuesta de CPI.

El sondeo difundido por RPP Noticias, muestra a Mario Vizcarra de Perú Primero en segunda posición con 6.2%, mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se ubica en el tercer lugar con un 5.5%.

Entre los primeros diez posibles candidatos, solo López Aliaga, Vizcarra y Fujimori superan la barrera del 5% de preferencias a nivel nacional. Otros precandidatos como Carlos Álvarez, Alfonso López Chau, César Acuña, José Luna, Susel Paredes, Phillip Butters, George Forsyth y Fernando Olivera no alcanzan el 4% de las preferencias del electorado.

Indecisión electoral

Es importante resaltar que el estudio revela que más del 50% de los peruanos no ha definido su voto o prefiere no votar por ningún candidato. Un 21.7% manifestó no tener definido su voto, mientras 33.1% prefiere no votar por ninguna opción, al no asistir a su local de votación, viciando su voto o no marcando ninguna opción.

El análisis por regiones muestra que los ciudadanos del interior del país registran mayor indecisión, con 37.5% que no tiene definido su voto, mientras el voto en blanco o viciado representa la segunda opción más mencionada con 23.3%.

Ficha técnica

Cabe resaltar que, el estudio fue realizado del 3 al 7 de noviembre a 1 200 personas, entre ellos hombres y mujeres mayores de 18 a 72 años de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza del sondeo es de 95.5% y el margen de error es de +/- 2,8.