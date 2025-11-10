Denuncian que precandidata a vicepresidencia en plancha de Acuña usa fondos públicos para promocionarse

Jessica Tumi Rivas, directora del programa estatal Llamkasun Perú y actual precandidata a la vicepresidencia por Alianza Para el Progreso (APP), ha realizado más de 40 viajes por distintas regiones del país financiados con fondos públicos.

El programa "Punto Final" reveló que la funcionaria difunde videos en sus redes sociales personales donde promociona logros del programa, apareciendo como imagen central en diversas actividades estatales.

De acuerdo al material audiovisual, Tumi Rivas aparece abrazando a beneficiarios del programa, inaugurando obras e incluso prometiéndolas, siempre realzando su imagen personal. Estos contenidos se publican exclusivamente en sus cuentas personales y no en los canales oficiales de la entidad, pese a tratarse de actividades financiadas con recursos del Estado.

Conexión política y cargos

Según el dominical, la funcionaria viaja con un círculo de confianza que incluye a personas vinculadas a APP, partido que la lleva como precandidata a la segunda vicepresidencia en la plancha de César Acuña para las Elecciones 2026. Testimonios recogidos por el programa indican que estas funciones podrían ser asumidas por los más de 20 jefes zonales del programa sin generar gastos adicionales al erario nacional.

Cargo en MTPE y postulación con APP

Tumi Rivas asumió como directora ejecutiva del programa de empleo temporal del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en septiembre de 2023. A fines de octubre de este año se oficializó su postulación como precandidata vicepresidencial, mientras continúa ejerciendo el cargo directivo en el programa estatal que promociona mediante sus viajes por diversas regiones del país.