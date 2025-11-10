José Jerí realizará viajes nacionales para escuchar demandas: mañana iniciará en Huánuco

El presidente de la República, José Jerí Oré, anunció que mañana martes iniciará en Huánuco una serie de visitas oficiales a cada región del país. El jefe de Estado afirmó que su objetivo es fortalecer la presencia del Gobierno en el interior y recoger de primera mano las principales demandas sociales y económicas de la población.

GIRA NACIONAL POR TRES MESES

Durante la ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la I.E. Simón Bolívar, en Comas, el mandatario indicó que su formación “es descentralista” y que, por ello, junto a los ministros de Estado, emprenderá una gira nacional de tres meses. “Mañana en Huánuco, y por tres meses, vamos a iniciar una gira por todo el país. En tres meses debemos recorrer todas las regiones, todos los ministerios y todo el gobierno nacional se va a desplazar a cada una de las regiones”, declaró.

En Huánuco, el presidente encabezará una nueva edición del Consejo de Estado Regional, donde se debatirán temas vinculados al desarrollo territorial y la ejecución de obras públicas. Estas reuniones se realizarán de manera itinerante en distintas ciudades del país como parte del compromiso del Ejecutivo por promover la descentralización efectiva.

BALANCE DEL ESTADO DE EMERGENCIA

Jerí también informó que en los próximos días se anunciarán los resultados de las acciones emprendidas bajo el estado de emergencia en Lima y Callao. “A diferencia de meses anteriores, hay muchos más cambios positivos”, afirmó.

Asimismo, reiteró que el Ejecutivo mantendrá medidas como la restricción de dos personas por motocicleta, pese a las críticas. “Lo que interesa es que los incómodos y fastidiados sean los delincuentes”, señaló. Además, anunció que el izamiento del pabellón nacional y la entonación del Himno Nacional se realizarán todos los lunes en las entidades públicas, con el fin de reforzar la identidad y el compromiso ciudadano en el marco del estado de emergencia.