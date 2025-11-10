Roberto Sánchez habría buscado apoyo de Lilia Paredes para lograr asilo de Betssy Chávez

Más detalles sobre el caso Betssy Chávez. El congresista Roberto Sánchez habría tenido un rol clave en las gestiones para conseguir el asilo político de la ex jefa del Gabinete Ministerial en México, con la colaboración de Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo.

VIAJE Y PRESUNTAS COORDINACIONES EN MÉXICO

De acuerdo con el semanario Hildebrandt en sus trece, Sánchez viajó al país norteamericano entre el 8 y el 10 de octubre pasado, donde se habría reunido con Lilia Paredes. Durante ese encuentro, el congresista habría solicitado que la exprimera dama intercediera directamente ante la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum para lograr el asilo de Chávez, procesada por su participación en el fallido autogolpe de 2022.

Paredes tendría una relación cercana con Sheinbaum, quien incluso la invitó a su ceremonia de investidura en la Cámara de Diputados en octubre de 2024. Este vínculo habría facilitado el acercamiento, en medio de las tensas relaciones diplomáticas entre Perú y México.

ASILO POLÍTICO EN DISPUTA

El abogado de la ex primera ministra, Raúl Noblecilla, afirmó que su clienta optó por solicitar el asilo político convencida de que sería condenada en el proceso judicial que enfrenta. “Estoy seguro de que la iban a condenar, y eso confirma que Betssy ha hecho lo correcto”, declaró al semanario.

En septiembre, Sánchez ya había intentado favorecerla al pedir su contratación como asesora tras su excarcelación, solicitud que no prosperó. Actualmente, Chávez permanece en la residencia de la embajada mexicana en Lima, a la espera de un salvoconducto que el Gobierno peruano aún no ha emitido. El Ejecutivo, además, anunció que presentará ante la OEA una propuesta para modificar la Convención de Caracas de 1954, con el fin de evitar que el asilo político proteja a personas acusadas de delitos comunes.

VÍNCULOS CON EL CASO CASTILLO

Cabe destacar que Lilia Paredes y sus hermanos están siendo investigados por presunta participación en una organización criminal vinculada al gobierno de Pedro Castillo. El expresidente fue detenido el 7 de diciembre de 2022, tras intentar disolver el Congreso y dirigirse a la Embajada de México, mientras su esposa e hijos lograron asilarse en ese país.

Desde entonces, Castillo permanece recluido por delitos de rebelión y corrupción. Las autoridades peruanas sostienen que Betssy Chávez no es una perseguida política, sino que enfrenta cargos por su presunta participación en esos mismos hechos. La concesión del asilo ha intensificado las tensiones diplomáticas con México, país con el que Perú mantiene relaciones rotas desde 2023.