Denuncian que congresista Ariana Orué utilizó a su asesor como chofer para ir al gimnasio

Una investigación periodística reveló que la congresista de la bancada Podemos Perú, Ariana Orué, utilizó al asesor personal de su despacho para tareas personales, según reveló el programa Cuarto Poder.

Videos evidencian que la legisladora empleó a su coordinador parlamentario, Alex Paredes, como chofer para trasladarse al gimnasio, mientras este la esperaba en las afueras del establecimiento durante horario laboral.

Paredes, identificado como coordinador parlamentario con un sueldo mensual de 3,146 soles, tiene como función principal articular demandas ciudadanas en el despacho de la congresista. Sin embargo, las imágenes lo captaron esperando fuera del gimnasio en un vehículo con "permiso oficial vehicular".

Congresista responde a acusación

Frente a las consultas periodísticas, la congresista Orué defendió el accionar de su colaborador señalando que "está fuera del horario laboral y puede realizar la acción que él quiera". La legisladora accedió al Congreso como accesitaria tras el fallecimiento del excongresista Enrique Wong, representando al Callao.

Revelan contratación de pareja de su hermana

La investigación también reveló que otro asesor, Renzo Nicolás Basurco, mantendría una relación cercana con la hermana de la congresista Orué. Ambos fueron detenidos en 2021 en un auto en aparente estado de ebriedad que pertenecería al padre de la legisladora, según registros policiales.

Basurco fue contratado como asesor II en el Congreso con un sueldo de 10 mil soles mensuales y figura como socio de una empresa dedicada a eventos y publicidad junto a Shirley Orué. Estas contrataciones generan cuestionamientos sobre los procesos de selección de personal en el despacho parlamentario.