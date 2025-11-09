PNP refuerza seguridad en Embajada de México tras salida del país de encargada de negocios

Luego de la partida de Karla Ornelas, la Policía Nacional incrementó la vigilancia en la sede diplomática de San Isidro, donde permanece asilada la expremier Betssy Chávez.

La Policía Nacional del Perú (PNP) reforzó la vigilancia en los alrededores de la Embajada de México en Lima tras la salida del país de la encargada de negocios mexicana, Karla Tatiana Ornelas. La diplomática abandonó el territorio peruano la noche del último sábado, luego de que el Gobierno le otorgara un “plazo perentorio” para hacerlo, en medio de la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Desde primeras horas del domingo, se pudo observar un mayor despliegue policial en la sede diplomática ubicada en el distrito de San Isidro. De acuerdo con información de RPP, unidades del Ministerio del Interior y dos comandantes de la PNP llegaron a la zona para supervisar las labores de los agentes encargados de la seguridad.

El incremento del resguardo policial ocurre mientras la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, permanece dentro de la embajada mexicana, donde recibió asilo diplomático por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum. Este hecho originó una crisis bilateral que llevó al Perú a romper relaciones diplomáticas con México.

GOBIERNO NO SE PRONUNCIA

Por su parte, el presidente José Jerí aseguró que, por el momento, el Gobierno peruano no se pronunciará sobre el pedido de salvoconducto para Betssy Chávez. “Al no otorgarse el salvoconducto, no puede viajar a México. El efecto práctico es ese”, señaló el mandatario, dejando en claro que la ex primera ministra deberá permanecer en territorio peruano hasta nuevo aviso.