Lucinda Vásquez: SAC aprueba investigar a congresista por presunta venta de pruebas a docentes

Con 10 votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el último viernes 8 de noviembre el informe de calificación de la Denuncia Constitucional N.° 554, que declara procedente la investigación contra la congresista Lucinda Vásquez Vela por presunto delito de tráfico de influencias agravado.

La denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien sostuvo que Vásquez habría ofrecido la prueba del concurso nacional de ascenso en la Carrera Pública Magisterial 2021 a cambio de S/3 mil por postulante.

El informe aprobado indica que el Ministerio Público reunió declaraciones de docentes que afirmaron haber sido contactados por la legisladora o personas de su entorno político con el fin de obtener la prueba filtrada antes de la evaluación oficial.

Vásquez niega acusación e indicios

Algunos docentes habrían efectuado los pagos solicitados, mientras que otros rechazaron la propuesta y denunciaron los hechos a las autoridades. La congresista negó haber recibido dinero, aunque admitió conocer a algunos de los postulantes involucrados. No obstante, el informe parlamentario concluye que existen indicios suficientes para iniciar una investigación constitucional.

Próximos pasos y 'Caso cortauñas'

Tras la aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el expediente será remitido a la Comisión Permanente, que deberá decidir si el caso procede para su debate en el Pleno del Congreso. Paralelamente, la Comisión de Ética Parlamentaria mantiene abierta otra investigación contra Vásquez por el denominado "Caso cortaúñas", donde se le acusa de utilizar personal de su despacho para labores domésticas en pleno horario de trabajo.