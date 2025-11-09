JEE ordena identificar a trabajador que utilizó cámara del Congreso en mitin de Keiko Fujimori

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo ordenó la emisión de un informe complementario a la coordinadora de fiscalización adscrita a su entidad sobre el uso de una cámara del Congreso de la República durante el mitin en el que Keiko Fujimori anunció su candidatura presidencial el pasado 30 de octubre en Trujillo.

Mediante la resolución N°00113-2025-JEE-PCYO/JNE, el órgano electoral consideró necesario "que se precise e identifique servidor público" del Parlamento que utilizó el equipo institucional en el evento de la lideresa de Fuerza Popular.

El JEE destacó que la cámara utilizada es "un bien público inventariado y destinado exclusivamente a actividades parlamentarias". Además, dispuso que se identifique al alto funcionario del Parlamento que estuvo a cargo de la Oficialía Mayor cuando se retiró el equipo de la sede institucional, esto luego de que el oficial mayor Giovanni Forno indicara en sus descargos que se encontraba de vacaciones cuando ocurrieron los hechos.

Postura de miembro del JEE y esclarecimiento de hechos

En el documento del JEE de Pacasmayo se deja constancia de que el segundo miembro del organismo electoral, Hernán Peet Urdanivia, no está de acuerdo con la nueva resolución porque "está conforme con los informes de fiscalización ya emitidos". La determinación de solicitar un informe complementario busca esclarecer completamente el uso de bienes estatales en actividades de carácter partidario durante el proceso electoral.

Presunto responsable

El diario El Comercio informó el último lunes que, Daniel Luza Amesquita, sería la persona que usó la cámara en el mitin en el norte del país. Según el portal de Transparencia del Parlamento, Luza Amesquita laboró hasta fines de octubre como técnico en la Oficina de Participación Ciudadana, entidad adscrita a la Primera Vicepresidencia del Congreso, que controla la bancada de Fuerza Popular y su salario mensual ascendía a S/5,166.