Encargada de la Embajada de México dejó Lima: Ejecutivo dispuso medida tras asilo a Betssy Chávez

Foto RPP

La Superintendencia Nacional de Migraciones confirmó anoche, mediante sus redes sociales, que Karla Tatiana Ornelas, encargada de negocios de México en Lima, abandonó el país, según lo dispuesto por el Gobierno peruano.

Como se recuerda, el lunes 3 de noviembre, el presidente José Jerí, dijo que la encargada de la embajada de México fue informada que "tiene un plazo perentorio" para salir del país, tras la ruptura de relaciones entre ambos países.

TEMAS INTERNOS

Perú anunció la ruptura de relaciones diplomáticas tras confirmarse que México otorgó asilo a la expremier Betssy Chávez, quien es procesada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, informa RPP.

Al respecto, el canciller Hugo de Zela afirmó que la ruptura es por el asilo a Chávez Chino como por "las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente” de México han intervenido en temas internos del Perú.