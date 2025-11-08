Encuesta Ipsos: el 79% de los ciudadanos considera que Betssy Chávez debe quedarse en el país

Una reciente encuesta de Ipsos para el diario Perú21 revela que el 79% de los ciudadanos consideran que la expremier Betssy Chávez debe quedarse en el país y a afrontar su juicio por el golpe de Estado.

Por otro lado, un 19% se mostró a favor que la extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, que respaldó el quiebre constitucional en diciembre de 2022 haya solicitado asilo en la embajada de México.

SALVOCONDUCTO

La intención de Chávez Chino de salir del Perú tendrá que esperar. El Gobierno dejó en pausa la entrega del salvoconducto y solicitará a la OEA modificar la Convención de Caracas de 1945 para evitar el mal uso del asilo.

Ipsos también consultó sobre la condena de 15 años de prisión impuesta al congresista Guillermo Bermejo por afiliación terrorista. Un 78% a nivel nacional se mostró a favor. En Lima el respaldo llega al 85%.