Zaira Arias exige asumir curul de Guillermo Bermejo: señala que el Congreso vulnera su derecho

En amplia entrevista con RPP, Zaira Arias nuevamente exigió al Congreso le permitan asumir el escaño del legislador Guillermo Bermejo, condenado recientemente a 15 años de prisión por el delito de afiliación a una organización terrorista.

“El Congreso no está respetando el reglamento, la Constitución. Y de pasada también están vulnerando mis derechos políticos. Es una muestra más de que no estamos en democracia, vivimos en tiempos de dictadura y que finalmente el Congreso hace lo que se le da la gana”, dijo.

CAUCE LEGAL

Ante esta situación, Arias Berrocal señaló que tomará acciones legales para exigir su incorporación inmediata al Congreso de la República, pues está en su derecho, es la accesitaria del encarcelado legislador Guillermo Bermejo.

“Vamos a ir por el cauce legal, porque la ley nos ampara (...). Hay que recuperar la ética en la política. No pueden ellos hacer lo que les pretende en gana. Ellos no son los dueños de las curules. Según la Constitución, el poder emana del pueblo. Esas curules son del pueblo”, agregó.