Arturo Alegría revela que Flor Pablo se ausenta continuamente del Congreso: “No se sabe lo que hace”

Al parecer nuevos altercados entre diversos integrantes del Congreso están comenzando. El parlamentario de Fuerza Popular, Arturo Alegría, cuestionó el trabajo que viene realizando su colega Flor Pablo Medina en el hemiciclo.

En declaraciones a Bethel, el legislador aseguró que Pablo Medina falta continuamente a las reuniones que se pactan en el Parlamento. Además, enfatizó que la exministra de Educación siempre busca figurar ante los medios de comunicación por sus iniciativas.

“He escuchado a varios congresistas que se quejan y ni siquiera vienen a trabajar. Tenemos a la señora Flor Pablo que nunca viene a este Congreso, que no se sabe lo que hace la señora, y viene a criticar. Cuando plantean una moción censura o interpelación, ahí se están en primera fila”, manifestó.

PRESENCIA EN LA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z

En medio de la marcha de la Generación Z del 15 de octubre, diversos congresistas fueron captados en la movilización entre los cuales se encontraba Flor Pablo y Ruth Luque, quienes cuestionaron el trabajo de la PNP en las protestas.