Salvoconducto a Betssy Chávez: Gobierno planteará ante la OEA modificar la Convención de Caracas

Mediante un comunicado, la Cancillería Peruana se pronunció sobre la solicitud de salvoconducto presentada por México para la expremier Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la Embajada de dicho país en Lima.

En el comunicado, la Cancillería anunció que el gobierno peruano planteará ante los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA), una modificación a la Convención de Caracas de 1954, asegurando que "se ha hecho un uso indebido de esta norma", para conceder asilo a personas que no son perseguidos políticos.

"El Gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención, concebida para proteger a nacionales de los Estados Miembros del Sistema Interamericano de persecuciones políticas. En ningún caso debe utilizarse para eludir la aplicación de las leyes nacionales para que personas que han delinquido puedan liberarse de las decisiones judiciales", indica el comunicado.

Del mismo modo, la Cancillería peruana manifestó su rechazo "porque el derecho de asilo se ha desvirtuado al otorgarse a quienes no sufren persecución en Estados democráticos, sino que, más bien, son procesados o incluso condenados por delitos comunes".

SOBRE EL PEDIDO DE SALVOCONDUCTO

En ese sentido, la Cancillería anunció que el gobierno dará a conocer el resultado de la solicitud de salvoconducto para Chávez Chino tras realizar la consulta de modificación de la Convención de Caracas en la OEA.