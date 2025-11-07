Edwin Martinez y el sueño que le gustaría cumplir en 2026: “Quiero ser presidente del Perú”

A menos de seis meses de que se realicen las elecciones generales del 2026 y más de 35 candidatos que participarán en los comicios, el congresista Edwin Martínez anunció la intención que tiene por llegar a Palacio de Gobierno.

Durante una entrevista en Willax, el parlamentario reveló que ha presentado su precandidatura presidencial con Acción Popular. Además, enfatizó que cuenta con toda la experiencia para convertirse en jefe de Estado del Perú.

“Yo quiero ser presidente. Yo ya pasé mis etapas, fui regidor, fui alcalde, soy congresista y pretendo llegar a la presidencia porque durante todo este tiempo me he venido preparando para eso”, manifestó el representante de Arequipa en el Parlamento.

BUSCAN IMPLICARLO EN ACTOS ILÍCITOS

Al conocerse el caso denominado como ‘Los Niños’, Edwin Martínez descartó plenamente de tener vínculos con este grupo de parlamentarios, por lo que, buscan manchar su imagen con actos ilícitos. “En el caso mío, me dijeron niño de Pedro Castillo, luego niño de Patricia Benavides”.