Alejandro Cavero: "Betssy Chávez y Pedro Castillo traicionaron al Perú con un golpe de Estado"

El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció luego que la Subcomisión de Acusaciones Constituciionales (SAC), aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro Willy Huerta, por el fallido golpe de Estado del 2022.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario destacó la aprobación de dicho informe, el cual es de su autoría, y aseguró que, tanto Castillo Terrones como Chávez Chino deben pagar por intentar quebrar el orden constitucional.

"Betssy Chávez y Pedro Castillo traicionaron al Perú con un golpe de Estado, y deberán responder por ello. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó mi denuncia", se lee en el tuit de Cavero Alva.

PLENO DEL CONGRESO

En ese sentido, Cavero Alva indicó que la aprobación del informe final contra Castillo, Chávez y Huerta, debe ser ratificado en las siguientes instancias: "Ahora es turno del Pleno del Congreso de hacer justicia e inhabilitarlos políticamente para el ejercicio de la función pública por 10 años", sostuvo.