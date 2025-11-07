Presidente de Confemin arremete contra Rafael López Aliaga: “Es un reverendo mentiroso”

Después de las declaraciones del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sobre un presunto vinculo de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) con la minería ilegal, el presidente de este gremio, Máximo Franco Bequer arremetió contra el exalcalde de Lima.

En declaraciones al medio Epicentro, el titular de este grupo rechazó tajantemente los calificativos del exburgomaestre de la capital en la CADE 2025 y lamentó que una persona que busca representar a los peruanos no tenga las cosas claras y este inventando comentarios.

“Bueno, es una pena que una persona que pretende ser presidente del Perú, que dice ser que respeta a Dios y ama a Dios, sea un mentiroso. Un reverendo mentiroso. En primer lugar, el que se afilió a su partido no ha sido CONFEMIN, han sido personas, han sido dirigentes, así como yo”, mencionó.

TILDÓ DE COBARDE A RAFAEL LÓPEZ ALIAGA

Máximo Franco Bequer no se quedaría callado y siguió lanzando calificativos a Rafael López Aliaga, a quien consideraba como un amigo. “Es un cobarde porque nunca contesta el teléfono. Antes conversábamos de tú a tú, pero después no sé qué pasó y no responde el teléfono”.