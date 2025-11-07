SAC aprueba inhabilitar por 10 años a Pedro Castillo, Betssy Chávez y Willy Huerta por fallido golpe de Estado

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso (SAC) aprobó este viernes el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años para el ejercicio de la función pública al expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el exministro del Interior, Willy Huerta.

Los tres ex altos funcionarios son acusados de orquestar el fallido golpe de Estado de Castillo Terrones en diciembre del 2022, cuando anunció el cierre inconstitucional del Congreso y la detención de la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

El grupo de trabajo presidido por la congresista Lady Camones (APP) aprobó el informe final con 10 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones. La parlamentaria Ana Zegarra (Somos Perú), fue la encargada de sustentar el documento.

ELEVADO A COMISIÓN PERMANENTE

Tras esta decisión, el informe final será elevado a la Comisión Permanente, dicha instancia deberá revisarlo y, de aprobarse, pasará al Pleno del Congreso, donde se realizará la calificación y votación final.