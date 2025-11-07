Jorge Montero sobre vacancia de Dina Boluarte: “Se hizo de una manera que no favorece a la democracia"

A pocos días de cumplirse un mes de la vacancia de Dina Boluarte y el nombramiento de José Jerí como presidente del Perú, el extitular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero, salió en defensa de la exdignataria.

Durante una entrevista en RPP, el exministro aseguró que el procedimiento que se dio en el Congreso no se realizó de una manera correcta. Además, precisó que en todo momento el Gobierno de Boluarte Zegarra nunca se quedó de brazos cruzados.

“No fue correcta la vacancia de Dina Boluarte. Eso se hizo como se hizo, de una manera, desde mi punto de vista, que no favorece a la democracia peruana. [Se hizo] entre gallos y medianoche. No estoy de acuerdo con eso y nunca estaré de acuerdo con eso. Ese gobierno venía trabajando a todo vapor en todos los frentes", declaró.

NO HAY CAMBIOS EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD

De acuerdo a la perspectiva del exministro Jorge Montero, los casos de inseguridad ciudadana continúan registrándose en la gestión de José Jerí. “No estamos viendo, en este momento, ningún cambio sustancial”.