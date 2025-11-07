Maricarmen Alva en contra de otorgar salvoconducto a Betssy Chávez: "Mañana puede ser Aníbal Torres"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, se pronunció en contra de que el gobierno del presidente José Jerí otorgue el salvoconducto a la expremier Betssy Chávez, quien en estos momentos se encuentra asilada en la Embajada de México en nuestro país.

En entrevista para RPP, la también extitular del Parlamento aseguró que están haciendo un uso inadecuado de la figura de asilo político. En ese sentido, advirtió que, de otorgarse el salvoconducto a Chávez Chino, el siguiente en recurrir a esta medida sería el también expremier, Aníbal Torres.

"Evidentemente hay normas internacionales que deben respetarse, pero que también se están burlando de nosotros porque están utilizando mal la figura del asilo. Hoy día es Betssy Chávez, mañana puede ser Aníbal Torres, un delincuente o un narcotraficante", dijo.

ANÁLISIS A FONDO

Para Alva Prieto, el gobierno de Jerí Oré no debería establecerse un plazo fijo para decidir si otorgar o no el salvoconducto: "Pueden demorarse todo el tiempo que quieran, no hay un plazo para ello y, personalmente, sí pienso que no deberían darle en este momento y ahora, por las circunstancias, y que deberíamos pensar más políticamente que diplomáticamente", sostuvo.