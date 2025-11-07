Congreso: informe final propone inhabilitar 10 años a Pedro Castillo y Betssy Chávez por golpe de Estado

Esta mañana, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final que establece la infracción constitucional del expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y el extitular del Interior Willy Huerta por el golpe de Estado.

El documento recomienda, en los tres casos, la inhabilitación para ejercer cargo público por un periodo de 10 años. El informe fue aprobado por 10 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones. Ahora, según el reglamento, la carpeta pasará a la Comisión Permanente.

De aprobarse en dicha instancia, se nombrará una subcomisión acusadora que tendrá que sustentar el informe final ante el Pleno, donde se requerirá el voto favorable de dos tercios del número de miembros del Parlamento Nacional para aprobar la inhabilitación.

ORDEN DEMOCRÁTICO

Al respecto, el congresista Pasión Dávila atribuyó la propuesta a una "venganza" y sostuvo que el exmandatario se encuentra detenido de "forma arbitraria". "No veo razones para acusar constitucionalmente a Pedro Castillo. La Fiscalía no ha encontrado delito", alegó.

Estos argumentos fueron rebatidos por la presidenta de la SAC, Lady Camones Soriano, quien señaló que el informe, sustentado por la congresista Ana Zegarra, ha comprobado que los sucesos representan un "intento de ruptura del orden democrático y constitucional".