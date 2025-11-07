Fiscal solicita al Poder Judicial dictar prisión preventiva contra la expremier Betssy Chávez

La fiscal suprema Zoraida Ávalos pidió hoy revocar la medida de comparecencia con restricciones impuesta a Betssy Chávez, y que se le dicte prisión preventiva por incumplir con las reglas de conducta ordenadas en su contra por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

Cumpliendo con el fallo del Tribunal Constitucional que acogió un habeas corpus de la expremier, el juez Juan Checkley le impuso tres regalas de conducta: no ausentarse de Lima, pasar control biométrico y presentarse a las audiencias. Al final no cumplió con ninguna restricción.

EMBAJADA DE MEXICO

Ante este requerimiento, Checkley Soria programó para este jueves 13 de noviembre, a las 09:00 a.m., la audiencia en donde evaluará el pedido fiscal para variar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva contra la expremier, asilada en la embajada de México en Lima.

La exprimera ministra es sindicada como coautora del delito de rebelión junto al detenido exmandatario Pedro Castillo Terrones, quien en un mensaje televisado anunció la disolución del Congreso de la República y ordenó la intervención del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación.