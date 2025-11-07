Congreso: solicitan presencia de canciller Hugo de Zela por crisis diplomática Perú-México

En el Parlamento Nacional ya impulsan una moción para que el canciller Hugo de Zela se presente ante el Pleno e informe sobre la crisis diplomática con México, país con el que se rompió relaciones luego que le concediera asilo a la expremier Betssy Chávez.

Según el legislador no agrupado, Edward Málaga - Trillo, buscan tener un conocimiento detallado sobre las acciones del Gobierno respecto a la protección que viene recibiendo Chávez Chino por parte de la administración de la mandataria Claudia Sheinbaum.

ASILO POLÍTICO

En el documento, piden también que explique los alcances de la Convención de Caracas respecto al asilo político, las consecuencias para el Perú de no tener relación con México y si esta decisión perjudica los mecanismos de integración (Alianza del Pacífico).

En la víspera, el Poder Legislativo aprobó con 63 votos a favor, 34 en contra y 02 abstenciones la moción que declara como persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esto, tras conceder asilo político a la expremier Betssy Chávez Chino.