Rospigliosi sobre denuncias en su contra y pedido de censura: Se trata de una campaña política

En entrevista con RPP, el presidente del Congreso Fernando Rospigliosi se pronunció sobre la nueva moción de censura en su contra, esta vez por el uso de una cámara del Legislativo, durante un mitin del partido Fuerza Popular en la ciudad de Trujillo.

“Ahora están corriendo otra sobre un hecho que es punible, repudiable, pero que compete a un trabajador que hizo un acto indebido y que está siendo investigado por la comisión respectiva”, señaló el representante de la bancada fujimorista.

“Sin duda se trata de una campaña política, no por ese hecho que es otra cosa, sino por razones políticas. No les gusta que una persona defienda a las Fuerzas Armadas, a la Policía, al orden público y eso es lo que realmente les molesta”, dijo.

ÉPOCA ELECTORAL

Sobre el requerimiento del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo, para que presente sus descargos ante una posible infracción al principio de neutralidad por el uso de la cámara del Congreso durante el mitin del partido Fuerza Popular, explicó.

“Qué tiene que ver el JEE de Pacasmayo en un hecho ocurrido en Huanchaco, pero estamos en época electoral y ya sabemos los intereses que se juegan, ya se responderá cuando haya las investigaciones y se asignen responsabilidades”, mencionó.