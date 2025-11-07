Alejandro Muñante sobre declaración de persona no grata a Claudia Sheinbaum: Ha defendido el golpismo

El parlamentario Alejandro Muñante defendió la decisión del Legislativo de declarar persona no grata a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, luego que su gobierno otorgara asilo a la expremier Betssy Chávez.

Explicó que la moción aprobada no rechaza el asilo en sí, sino “las declaraciones que ha venido dando la señora Sheinbaum. Ha respaldado el golpismo y eso es algo que la OEA, en mi juicio, debería condenar enérgicamente”.

DELITOS COMUNES

Dijo también que México habría vulnerado las normas sobre asilo en el caso de la expremier, recordó que la Convención sobre Asilo Diplomático que prohíbe otorgar dicha protección a personas procesadas por delitos comunes.

“La señora Betssy Chávez está procesada por delitos comunes, como el delito de rebelión y el delito de conspiración para la rebelión, no son delitos políticos”, indicó el representante de Renovación Popular en entrevista con RPP.