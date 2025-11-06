Congreso: Edwin Martínez pide la renuncia de la jefa del Reniec tras filtración de datos

Tras conocerse la denuncia de la filtración de datos de los ciudadanos en vísperas de las elecciones generales del 2026, el congresista Edwin Martínez culpó a la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, por este caso.

Por medio de un documento compartido en sus redes sociales, Martínez Talavera exigió la salida inmediata de la titular del Reniec, ya que, se ha vulnerad información privada que podría afectar la tranquilidad de los peruanos.

“En defensa del derecho a la privacidad y la seguridad de los datos personales, presenté una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), solicitando la destitución de la jefa del RENIEC, tras la exposición de información de más de 27 millones de peruanos. La protección de la información ciudadana es un deber del Estado”, escribió en su cuenta de X.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR CONTRA CARMEN VELARDE

Previo a conocerse la denuncia de Edwin Martínez, el presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos, comenzó una investigación preliminar contra Carmen Alvarado, que asistió al Congreso para emitir su descargo sobre el tema.