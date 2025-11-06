Ernesto Bustamante pide intervención en la embajada de México: “Se debe entrar a capturar a Betssy Chávez”

Tras conocerse la noticia del asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México, el congresista de Fuerza Popular y vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante, hizo un llamado al Gobierno de José Jerí.

En declaraciones al medio Bethel, el parlamentario aseguró que el Ejecutivo debería diseñar un plan para que puedan intervenir en el establecimiento azteca, con el propósito de dar con la detención de la expremier, quien es investigada en el golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022.

“Yo pienso que hay que entrar y extraer, capturar a la señora (...) México no ha respetado el derecho internacional porque este no es un acto de asilo diplomático, es un acto de acogimiento de una delincuente. Y eso no lo podemos permitir”, expresó.

MÉXICO NO DEBERÍA INCLUIRSE EN ASUNTOS DEL PERÚ

Producto a la decisión de las autoridades de México, Ernesto Bustamante, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum en no inmiscuirse en los temas del Perú. “La señora Sheinbaum descaradamente se mete en problemas internos de otros países como el Perú y por eso es que yo estoy opinando”.