Patricia Chirinos tras liberación de Jeanine Áñez: “Su detención fue un símbolo de abuso político”

Después de que el Tribunal Supremo de Bolivia dejara sin efecto los 10 años de prisión contra la exjefa de Estado del país altiplánico, Jeanine Áñez, la congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, saludó la decisión de las autoridades de la nación vecina.

Por medio de sus redes sociales, la parlamentaria mencionó que la expresidenta fue encarcelada de manera irregular, ya que, buscaban silenciarla. Además, precisó que era una perseguida política por diversas entidades.

“La liberación de Jeanine Áñez es una muestra de que, pese a los intentos del régimen por silenciar a sus adversarios, la verdad termina imponiéndose. Su detención fue símbolo de persecución y abuso político. Hoy su libertad simboliza la resistencia democrática frente al autoritarismo disfrazado de justicia”, comentó.

¿POR QUÉ FUE ENCARCELADA JEANINE ÁÑEZ?

Jeanine Áñez fue detenida en 2021 y un año después tras una serie de investigaciones, la justicia de Bolivia la condenó por supuestamente haber vulnerado el orden constitucional del país para sacar a Evo Morales de la presidencia.