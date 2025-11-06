Alfonso López Chau previo a las elecciones 2026: “Soy socialista y de izquierda democrática”

Cada vez quedan menos semanas para las elecciones generales del 2026, donde los peruanos tendrán que elegir entre más de 35 candidatos. Previo a los comicios, el precandidato de Ahora Nación, Alfonso López Chau, decidió emitir un pronunciamiento.

En la CADE 2025, el exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) reveló el pensamiento ideológico que tienen, lo cual ha causado una serie de comentarios, asegurando que lo mencionado podría perjudicarlo en las votaciones del próximo año.

“Soy cristiano y también socialista. ¿Cuál es el problema? Soy un hombre de izquierda democrática. El Perú necesita una derecha con doctrina, principios y nacional; y una izquierda nacional”, mencionó.

PRECANDIDATOS DE AHORA NACIÓN

En busca de tener el apoyo de los ciudadanos, Ahora Nación presentó su lista de precandidatos a la presidencia del 2026, la cual está encabezada por Alfons López Chau. En la primera vicepresidencia, Luis Villanueva Carbajal y Ruth Buendía, en la segunda vicepresidencia.