Adriana Tudela sobre Claudia Sheinbaum: "Defiende a narcos y ahora también a golpistas"

La congresista de Avanza País, Adriana Tudela, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó una moción para declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por conceder asilo a la expremier, Betssy Chávez.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria defendió la aprobación de la moción contra Sheinbaum y acusó a su gobierno de defender "a narcos y ahora también a golpistas", en referencia al asilo concedido a Chávez Chino y sus constantes declaraciones en favor de Pedro Castillo.

"El Congreso ha declarado persona no grata a Claudia Sheinbaum. Bajo ningún punto de vista constituye un papelón hacer respetar al Perú frente a un gobierno que defiende a narcos -y ahora también a golpistas- como el de Claudia Sheinbaum", se lee en la publicación acompañada de un clip sobre su intervención en el Pleno.

¿OTORGARÁN EL SALVOCONDUCTO?

Cabe precisar que el día de mañana, el presidente José Jerí anunciará si su gobierno otorgará o no el salvoconducto a Betssy Chávez, tras escuchar las recomendaciones del canciller Hugo de Zela sobre el caso.