Rospigliosi sobre Claudia Sheinbaum: "Sus declaraciones representan una ofensa al sistema democrático nacional"

El congresista y presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó una moción que declara persona non grata a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum.

La moción contra la jefa de Estado mexicano fue impulsada luego que el país del norte concedió asilo a la expremier Betssy Chávez, investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre del 2022.

Como se recuerda, el canciller Hugo de Zela confirmó que la expremier de Castillo Terrones se encuentra asilada en la Embajada de México ubicada en el distrito de San Isidro, y a la espera de que el gobierno peruano le otorgue el salvoconducto para abandonar el territorio nacional.

RESPALDA MOCIÓN

En declaraciones a la prensa, el titular del Parlamento respaldó la moción que declara persona non grata a Sheinbaum Pardo, por su "inaceptable injerencia" en asuntos internos del Perú. Asimismo, se mostró a favor de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

"Es importante reiterar que esta moción rechaza enfáticamente las declaraciones de la señora Sheinbaum, que representan una ofensa al sistema democrático nacional", sostuvo.