Congreso declara persona no grata a presidenta Claudia Sheinbaum por asilo a expremier Betssy Chávez

Luego de un intenso debate, el Parlamento Nacional aprobó con 63 votos a favor, 34 en contra y 02 abstenciones la moción de orden del día que declara como persona no grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, esto, tras conceder asilo político a la expremier Betssy Chávez Chino.

El legislador Ernesto Bustamante, de la bancada Fuerza Popular, sustentó la moción indicando que la postura de la presidenta Sheinbaum, ha "traspasado todos los límites" del respeto mutuo y la soberanía, su posición contra nuestro país es "sistemáticamente hostil" y con un "fuerte sesgo ideológico".

El vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, dijo también que la mandataria Sheinbaum ha "defendido al expresidente Pedro Castillo como si él es el actual presidente del Perú", una postura que ha mantenido desde que asumió la presidencia en octubre de 2024.

EN CONTRA DE LA MOCIÓN

Entre los parlamentarios que mostraron su desacuerdo contra la iniciativa legislativa se encontraban, entre otros, Guido Bellido Ugarte de la bancada de Podemos Perú, quien manifestó que el recurso carece de sustento legal y expone al país a la "vergüenza internacional" sin sentido.

A su turno, el congresista Roberto Chiabra de Alianza para el Progreso (APP), explicó que declarar a la presidenta de otro país "persona no grata" es un acto sin un verdadero efecto real, ya que esta figura se aplica a los "diplomáticos que estén en nuestro territorio nacional", nada más.