Cavero critica pedido de censura contra Rospigliosi por uso de cámara del Congreso en mitin partidario

En entrevista con Canal N, el legislador Alejandro Cavero criticó que se busque responsabilizar al titular del Parlamento Nacional, Fernando Rospigliosi, por lo sucedido con una cámara del Congreso, usada en un mitin del partido Fuerza Popular en la ciudad de Trujillo, por lo que rechazó se le pretenda censurar.

"El presidente del Congreso no puede tener una responsabilidad sobre todos los actos de un trabajador, sino no existiría un código de ética para que el funcionario del Congreso respete las normas y los reglamentos que establece el buen y adecuado uso de los bienes del Estado", señaló.

DESPROPORCIONADO

El representante de la bancada de Avanza País destacó que fue Rospigliosi Capurro el primero en solicitar una investigación al respecto tras conocer sobre el referido hecho, lo que demuestra su voluntad de transparencia, por lo que presentar una moción de censura es verdaderamente desproporcionado.

"Hacer al presidente del Congreso responsable político y censurarlo de la Mesa Directiva por este asunto, me parece desproporcionado. Eso no quiere decir que, quizá no haya responsabilidad en su oficina, en su equipo, etc. No hay hasta ahora evidencia que indique que él dio una orden", agregó.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Como se sabe, la parlamentaria Ruth Luque presentó una moción de censura contra Rospigliosi indicando que no asumió su responsabilidad política frente a los hechos. El oficio hace referencia al artículo 68 del Reglamento del Congreso, que obliga a las autoridades a garantizar la neutralidad electoral.