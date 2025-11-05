Jaime Quito respalda asilo de la embajada de México a Betssy Chávez: “Es una perseguida política”

Tras la revelación del canciller Hugo de Zela del asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México, el congresista de la bancada Socialista, Jaime Quito, respaldó la decisión de las autoridades aztecas en beneficio de la expremier.

En declaraciones a los medios de comunicación en el interior del hemiciclo, Quito Sarmiento aseguró que el Gobierno de José Jerí tiene la obligación de entregarle salvoconducto. Además, enfatizó que Chávez Chino continuamente es incomodada por las entidades de justicia.

"México ha aceptado el asilo y, por lo tanto, se le debe dar el salvoconducto. Si no, no pasaría lo que ha pasado con Nadine Heredia. Pero sí considero que se le debe dar el salvoconducto. Es una perseguida política. Aquí el juicio que se le ha dado es simplemente un juicio que ya tiene sentencia anunciada. Así es que además los delitos de rebelión, es un delito político", comentó.

INVESTIGACIÓN CONTRA BETSSY CHÁVEZ

La expremier del Gobierno de Pedro Castillo se encuentra investigada por el golpe de Estado que dio el exmandatario el 7 de diciembre de 2022, por lo que, se está solicitando más de 20 de prisión efectiva contra la extitular de la PCM.