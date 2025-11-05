Alejandro Muñante cuestiona moción de censura contra Rospigliosi: "Amerita investigación previa"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre la moción de censura contra el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que se viene impulsando a raíz del uso de una cámara del Congreso en el último mitin de Keiko Fujimori en Trujillo.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario cuestionó la iniciativa de la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático) y señaló que se debe realizar una investigación a profundidad antes de determinar responsabilidades.

"Las comisiones que están investigando este hecho deberían avanzar en su búsqueda de información (...) evidentemente, se tiene que corregir y sancionar a quien corresponda (...) y que también el presidente del Congreso pueda dar su descargo como corresponde. Aquí hay una falta que sí se tiene que sancionar, hay alguien que ha cometido un acto irregular, pero de ahí a establecer una responsabilidad directa sobre el presidente del Congreso, amerita una investigación previa", dijo.

"APROVECHAMIENTO"

En ese sentido, Muñante Barrios cuestionó a Luque Ibarra, alegando que su moción de censura es un "aprovechamiento" que tiene como único objetivo "ganar una portada más que la verdad de los hechos".