Elecciones 2026: ¿Quiénes acompañarán a Ricardo Belmont en su plancha presidencial?

Cada vez quedan menos días para las elecciones generales del 2026, y diversos personajes vinculados a la política, ya se encuentran afinando detalles para realizar recorridos por las regiones del Perú para ganar votos.

Tras lograr su inscripción, el Partido Cívico Obras, tendría previsto presentar su lista presidencial con Ricardo Belmont a la cabeza. El exalcalde de Lima sería el único candidato en el que confiará la agrupación política.

¿QUIÉN ACOMPAÑARÁ AL EXBURGOMAESTRE DE LA CAPITAL?

De acuerdo a la información compartida por el diario Correo, el popular ‘Hermanón’ estaría acompañado en su plancha por Daniel Barragán, en la primera vicepresidencia y representante de Lambayeque. La segunda vicepresidencia estará ocupada por Dina Hancco de Puno.

Cabe mencionar que, tanto Barragán como Hancco tienen experiencia política. El aspirante a la primera vicepresidencia fue ministro de Defensa en el Gobierno de Pedro Castillo, mientras que, la representante de Puno intentó llegar al Congreso en 2021.