Pedro Castillo culpa al ‘fujicerronismo’ de la ruptura diplomática entre Perú y México

Después de que el canciller Hugo de Zela anunciara la ruptura diplomática entre Perú y México tras conocerse que la nación azteca otorgó asilamiento a Betssy Chávez, investigada por el golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022, el expresidente utilizó sus redes sociales para opinar sobre la decisión que adoptó el Gobierno de José Jerí.

Por medio de sus redes sociales, el exmandatario culpó a Fuerza Popular, partido político de Keiko Fujimori y Perú Libre, grupo liderado por Vladimir Cerrón, por el fin de la hermandad que tenían ambos países desde hace mucho tiempo atrás.

“Aunque la estupidez política del fujicerronismo y de la derecha peruana pretenda romper los lazos de nuestros pueblos, la historia, la mancomunidad y la cultura de nuestros pueblos originarios nos unirán por siempre”, escribió en su cuenta de X.

BUSCARÁ REGRESAR A PALACIO DE GOBIERNO

En la publicación difundida, Pedro Castillo hizo un llamado a sus seguidores a estar tranquilos, ya que, muy pronto retornará al Ejecutivo. “Pronto recuperaremos el gobierno del pueblo y volveremos a ser hermanos en la lucha incesante contra el neoliberalismo y sus lacayos”.