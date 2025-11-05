¿Indirecta a Betssy Chávez? Miguel Torres: "Keiko nunca buscó asilo ni caminos fáciles"

El vocero de Fuerza Popular y precandidato a la Segunda Vicepresidencia, Miguel Torres, utilizó sus redes sociales para compartir unas declaraciones sobre la figura de Keiko Fujimori y la forma en la que afrontó su proceso judicial en comparación a otros personajes políticos.

Sin dar nombres, el también exparlamentario habría cuestionado el asilamiento de la expremier Betssy Chávez en la Embajada de México, al recordar la batalla legal de Fujimori Higuchi en la investigación por el caso "Cócteles".

"Keiko jamás se escondió. Nunca buscó asilo, ni caminos fáciles. Siempre estuvo de pie, dando la cara, como lo hacen las mujeres y madres peruanas: valientes, guerreras y firmes frente a la vida", publicó Torres en su cuenta de X.

ASILADA EN EMBAJADA

Cabe precisar que el canciller Hugo de Zela confirmó que Chávez Chino, investigada por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima y a la espera de que el gobierno le otorgue el salvoconducto para que pueda viajar al país del norte.