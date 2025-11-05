Martha Chávez respalda cuarta postulación de Keiko Fujimori: “Le arrebataron dos procesos electorales”

Luego de que Keiko Fujimori anunciara por cuarta vez su postulación presidencial de cara a los comicios generales del 2026, la expresidenta del Congreso, Martha Chávez, defendió a la lideresa de Fuerza Popular por la decisión de llegar a Palacio de Gobierno el próximo año.

Durante una entrevista en Canal N, Chavez Cossío aseguró que la hija del exmandatario Alberto Fujimori no pudo llegar al Poder Ejecutivo, debido a que, hubo circunstancias sospechosas para que no logre concretarse su llegada al Gobierno.

“Tengo la convicción que hay dos procesos de los tres en los que ella ha sido la única mujer que ha llegado a las finales de procesos electorales generales. Dos de esos tres procesos le han sido arrebatados con irregularidades y hasta fraude”, comentó.

EXIGE INVESTIGACIÓN POR LAS ELECCIONES DEL 2021

Tras conocerse el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones presidenciales del 2021 con más del 50% de apoyo ciudadano, diversos sectores políticos acusaron artimañas en los sistemas electorales, por lo que, Martha Chávez, recordó que el caso no debería quedarse en la deriva, y tener una investigación clara.