Norma Yarrow sobre Betssy Chávez: "Todo lo que ella ha hecho es una telenovela"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció tras conocerse que la expremier Betssy Chávez se encuentra asilada en la Embajada de México en nuestro país, ubicado en el distrito de San Isidro.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria cuestionó duramente a la expremier y aseguró que todas sus denuncias de presuntos maltratos en el penal Anexo Mujeres, así como su huelga de hambre, fueron parte de una "telenovela" para concretar su huida.

"Todo lo que ella ha hecho es una telenovela, la huelga de hambre, la carta de despedida, el maltrato que decía que se le hacía en el INPE, (...) lo que ella ha estado planeando es, como todo zurdo, sistemáticamente su salida del país", dijo.

SOBRE PEDRO CASTILLO

En ese sentido, Yarrow Lumbreras señaló que el expresidente Pedro Castillo estaría utilizando la misma estrategia de victimización que Chávez Chino para conseguir su libertad y huir del país a fin de evadir a la justicia.