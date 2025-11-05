Flavio Cruz a Betssy Chávez sobre asilamiento en embajada de México: “Una pena que abandone a Castillo”

Tras conocerse la noticia del asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México en medio de la investigación que tiene por el golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, cuestionó la decisión que tomó la expremier.

Desde Puno, el parlamentario arremetió contra Chávez Chino, por haber dejado al expresidente Castillo a su suerte. Además, recordó que la extitular de la PCM llegó a un cargo público gracias al partido.

"¿Cuánto hemos perdido Puno por no estar en relación con el Gobierno? Mucho hemos perdido, pero vale más la dignidad, la justicia y vidas también. Es una pena (sobre asilamiento) que termine abandonando a Pedro Castillo. Yo no soy castillista, yo soy de Perú Libre, me debe 30 mil votos", comentó.

PERÚ ROMPIÓ RELACIONES CON MÉXICO

Al conocerse la noticia del asilamiento de Betssy Chávez en la embajada de México, el canciller Hugo de Zela anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con el país azteca, debido a la decisión que tomaron en beneficio de la expremier.