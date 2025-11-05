"Perú no debería conceder salvoconducto": Excanciller González-Olaechea sobre asilo a Betssy Chávez

El excanciller Javier González-Olaechea afirmó que el Perú no debería otorgar el salvoconducto a la asilada expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, cuyo juicio oral por el golpe de Estado se encuentra en su fase final y enfrenta un pedido fiscal de 25 años de cárcel.

A través de una comunicación escrita con el diario El Comercio, el exministro de Relaciones Exteriores señaló que México "ha abusado del derecho internacional" al concederle asilo diplomático.

"El Perú y México forman parte de este tratado internacional vinculante para ambas partes y resulta evidente que México ha utilizado y ha abusado del derecho internacional y de la convención sobre asilo diplomático de 1954, al haberle otorgado asilo diplomático a la señora Betssy Chávez", anotó el excanciller en su análisis jurídico.

Considera no deberían otorgarle salvoconducto

González-Olaechea fundamentó su posición señalando que "por la contradicción entre los artículos II y III, por el contenido de los artículos adicionalmente citados y explicados, por la inasistencia de Chávez a la lectura de su sentencia días pasados y por el incumplimiento del mandato del Poder Judicial que recientemente le impuso un impedimento de salida del país por 10 meses, considero que el gobierno del Perú no debiera concederle el salvoconducto solicitado por México".

Gobierno evalúa decisión

El canciller Hugo De Zela anunció el último martes 4 de noviembre, que el gobierno evalúa si otorga o no el salvoconducto a Betssy Chávez, quien está procesada por el delito de rebelión. La Cancillería precisó que ya solicitó un informe técnico legal para determinar si los requisitos de la Convención de Caracas de 1954, en la que se ampara México, pueden aplicarse en este caso.