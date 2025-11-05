Jerí propone derogar Plan Nacional de Seguridad Ciudadana: "Es de escritorio y lejano a la realidad"

El presidente de la República, José Jerí, cuestionó duramente el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, calificándolo como "de escritorio y lejano a la realidad" durante un discurso este martes.

El mandatario propuso evaluar su derogación y tomar como referencia planes anteriores, como el del periodo 2013-2018. Según indicó, fueron más operativos y efectivos en la lucha contra la criminalidad.

"Tenemos un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana vigente, un plan, a mi criterio, de escritorio y lejano a la realidad, y que en la práctica no nos sirve", afirmó Jerí, y exhortó al Ministerio del Interior a rescatar elementos útiles de políticas pasadas, siempre con una visión de futuro, para diseñar un nuevo marco de seguridad ciudadana acorde con los desafíos actuales.

Reforzamiento de equipo policial

Jerí enfatizó que equipar adecuadamente a la Policía es clave para recuperar la seguridad y proteger a los ciudadanos. Afirmó que el Gobierno ha pasado "de la defensiva a la ofensiva" frente a la criminalidad, y que se realizarán anuncios adicionales en los próximos días respecto a nuevas herramientas que serán adquiridas para los efectivos policiales.

Durante su alocución, el mandatario reconoció que los recursos son limitados, pero aseguró que el Ejecutivo priorizará la adquisición de equipos esenciales con un sentido de urgencia. Agradeció particularmente la colaboración de la República Popular China, cuya embajada donó chalecos antibalas recientemente incorporados al equipamiento policial, lo que según señaló fortalece los lazos bilaterales.