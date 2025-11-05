Adolescentes de 16 y 17 años serán juzgados como adultos: Gobierno los incorpora al sistema penal

El Ejecutivo oficializó este miércoles 5 de noviembre, modificaciones al Reglamento del Código de Ejecución Penal para adaptarlo a la nueva ley que amplía la responsabilidad penal a adolescentes de 16 y 17 años.

De acuerdo al Decreto Supremo N.º 022-2025-JUS, publicado en el Diario Oficial El Peruano, los menores en ese rango de edad podrán ser procesados como adultos dentro del sistema penal peruano, tal como establece la ley modificatoria del Código Penal.

Tratamiento diferenciado y protección

Pese a su inclusión en el sistema penal para adultos, el decreto dispone que los adolescentes mantendrán la protección del principio del interés superior del adolescente. El nuevo artículo 5-A incorpora el principio de flexibilización, que permitirá clasificar a los internos adolescentes en el régimen penitenciario más adecuado según sus características personales, sin seguir el esquema progresivo aplicable a los adultos.

Asimismo, se establece que los internos de 16 y menores de 21 años estarán sujetos a un sistema de individualización científica, considerando su edad, condición social y desarrollo psicológico. Las Juntas Técnicas de Clasificación y los Órganos Técnicos de Tratamiento deberán incluir, en lo posible, psicólogos especializados en adolescentes, y los establecimientos penitenciarios deberán adecuar espacios diferenciados.

Información sobre internos adolescentes

Para garantizar el seguimiento y protección institucional, la Oficina General de Planificación del INPE informará mensualmente a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre la cantidad, nombre y ubicación de los internos adolescentes. El decreto modifica 16 artículos del reglamento e incorpora dos nuevos artículos al marco normativo penitenciario.